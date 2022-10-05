الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

من هو شاربلس الذي يفوز بنوبل للكيمياء مرتين؟

الفائزون بجازة نوبل للكيمياء
5 أكتوبر 2022 16:14

حقق الأميركي باري شاربلس الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بجائزة نوبل للكيمياء مرتين.
وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم + الكيمياء النقرية + والكيمياء الحيوية المتعامدة".
وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص فحسب يفوز بجائزة نوبل مرتين، إذ سبق له أن حصل على جائزة الكيمياء في عام 2001 لاكتشافاته في تقنية الحفز غير المتماثل.
وكوفئ الباحث الأميركي المقيم في كاليفورنيا وزميله الدنماركي مورتن ميلدال البالغ 58 عاماً من جامعة كوبنهاغن لعملهما الرائد في "الكيمياء النقرية" ، وهو شكل جديد من أشكال الجمع بين الجزيئات.
وتُستخدم "الكيمياء النقرية" بصورة اساسية لتطوير العلاجات الصيدلانية أو وضع خريطة للحمض النووي أو إنشاء مواد جديدة.
ويعلن الخميس اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب، والجمعة اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام التي تُمنح في أوسلو.
ويختتم الموسم الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد.

أخبار ذات صلة
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
واشنطن تثمن موقف الإمارات الداعم للاستقرار في اليمن
المصدر: وكالات
السويد
أميركا
جائزة نوبل
الكيمياء
آخر الأخبار
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
الرياضي
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
اليوم 16:00
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
اليوم 15:53
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©