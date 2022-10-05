من هو شاربلس الذي يفوز بنوبل للكيمياء مرتين؟

حقق الأميركي باري شاربلس الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بجائزة نوبل للكيمياء مرتين. وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم + الكيمياء النقرية + والكيمياء الحيوية المتعامدة". وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص فحسب يفوز بجائزة نوبل مرتين، إذ سبق له أن حصل على جائزة الكيمياء في عام 2001 لاكتشافاته في تقنية الحفز غير المتماثل. وكوفئ الباحث الأميركي المقيم في كاليفورنيا وزميله الدنماركي مورتن ميلدال البالغ 58 عاماً من جامعة كوبنهاغن لعملهما الرائد في "الكيمياء النقرية" ، وهو شكل جديد من أشكال الجمع بين الجزيئات. وتُستخدم "الكيمياء النقرية" بصورة اساسية لتطوير العلاجات الصيدلانية أو وضع خريطة للحمض النووي أو إنشاء مواد جديدة. ويعلن الخميس اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب، والجمعة اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام التي تُمنح في أوسلو. ويختتم الموسم الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد.