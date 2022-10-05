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بعد ضمها مناطق أوكرانية.. حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

بعد ضمها مناطق أوكرانية.. حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
5 أكتوبر 2022 15:36

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية، على ما اعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

وتم التوصل إلى الاتفاق على مستوى سفراء الدول ال27، وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، حسب دبلوماسيين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها لا تقبل "الاستفتاءات الصورية" ولا أي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا.

وأكدت أن المفوضية مصممة على أن يدفع الكرملين "ثمن هذا التصعيد الإضافي".

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
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روسيا وأوكرانيا
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