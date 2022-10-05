الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء
الكويت.. أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء
5 أكتوبر 2022 13:28
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء أن أمراً أميرياً صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء. وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
كانت الحكومة الكويتية قد رفعت استقالتها للقيادة السياسية، عقب صدور نتائج انتخابات مجلس الأمة، فيما صدر أمر أميري بقبول الاستقالة يوم الأحد الماضي.
يأتي ذلك، عقب المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة التي أجراها ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، حيث استقبل سموه بقصر بيان صباح اليوم على التوالي سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.