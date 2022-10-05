نائبة لبنانية تدخل مصرفاً ببيروت وتطالب بمدخراتها المجمدة
سينتيا زرازير، عضوة في البرلمان اللبناني دخلت فرع بنك بيبلوس سعياً وراء مدخراتها الخاصة
5 أكتوبر 2022 11:47
ذكرت جمعية المودعين اللبنانيين أن نائبة في البرلمان دخلت فرعا لبنك بيبلوس شمالي بيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مع مجموعة من المنتسبين للجمعية للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمدة.
وقال عضو في الجمعية لرويترز إن سينتيا زرازير وهي نائبة برلمانية انتُخبت لأول مرة في مايو لتمثيل بيروت، دخلت البنك وطلبت 8500 دولار نقدا.
وبحسب بث مباشر من داخل الفرع لقناة "الجديد" اللبنانية أغلق فرع البنك على الفور بعد دخولها. وتضاعفت حالات تعطل البنوك في أنحاء لبنان مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد.
ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأميركي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ بدء الأزمة.
وشهد أمس الثلاثاء أربع عمليات مماثلة في أنحاء لبنان، منها اثنتان تعلقت برجال مسلحين يطلبون ودائعهم. ووقع حادث مماثل آخر يوم الاثنين.
وأعربت جمعية مصارف لبنان عن غضبها من مثل هذه الحوادث. ودفعت زيادة هذه الحوادث الشهر الماضي البنوك إلى الإغلاق لنحو أسبوع.