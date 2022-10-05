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رداً على بيونغ يانغ.. تحطم صاروخ باليستي كوري جنوبي يثير الذعر

رداً على بيونغ يانغ.. تحطم صاروخ باليستي كوري جنوبي يثير الذعر
5 أكتوبر 2022 09:36

أدى فشل إطلاق صاروخ بالستي إلى حالة ذعر في مدينة كورية جنوبية هادئة عادة، بعد تحطمه على الأرض وتسببه باندلاع حريق هائل، كما ذكر الأربعاء مسؤولون.
وأطلق الجيش الكوري الجنوبي مساء الثلاثاء صاروخًا بالستيًا قصير المدى من نوع "هينمو-2" تعطل وتحطم بعيد إطلاقه.

وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب إن الوقود الدافع للصاروخ اشتعل لكن رأسه الحربي لم ينفجر.
وأجرت سيول وواشنطن مناورات مشتركة عديدة شملت إلقاء قنابل وإطلاق صواريخ ، ردا على إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى كوري شمالي (آي آر بي ام)، حلّق فوق اليابان الثلاثاء.

ومن النادر حدوث اشتباكات مسلحة بين الجارتين، لكن سقوط هذا الصاروخ دفع الكثير من السكان إلى الاعتقاد بأن الحرب قد اندلعت.

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المصدر: وكالات
بيونج يانج
صاروخ باليستي
كوريا الجنوبية
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