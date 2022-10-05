للمرة الأولى.. واشنطن تنشر أحدث حاملة طائرات وأكثرها تقدماً
حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد تغادر المحطة البحرية في فيرجينيا
5 أكتوبر 2022 08:56
غادرت حاملة الطائرات الأحدث والأكثر تقدماً التابعة للبحرية الأميركية في أول عملية نشر لها يوم الثلاثاء من نورفولك بولاية فرجينيا، وهي مصممة لتنفيذ تدريبات مع الحلفاء في أميركا الشمالية وأوروبا، وفقا لشبكة سي إن إن.
وبدأ بناء الحاملة (يو إس إس جيرالد فورد) رسميا في نوفمبر 2009، وهي أول حاملة طائرات من فئة فورد.
وبدأت البحرية في بناء حاملتي الطائرات التاليتين من فئة فورد "يو إس إس كنيدي" و"يو إس إس إنتربرايز".
وتمتلك حاملة الطائرات تكنولوجيا جديدة ومتقدمة بما في ذلك "ما يقرب من ثلاثة أضعاف كمية الطاقة الكهربائية" ،مقارنة بحاملات الطائرات من فئة نيميتز وتستخدم نظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسية، وفقا للبحرية. ولدى الحاملة أيضا رادار ثنائي النطاق، وهو نظام رادار أكثر تقدماً.
وقال مسؤول في البحرية الأميركية في بيان إن حاملة الطائرات جيرالد فورد والمجموعة الضاربة ستعملان مع الحلفاء والشركاء في مناطق مسؤولية الأسطولين الثاني والسادس في المحيط الأطلسي وفي البحر المتوسط.
وأضاف المسؤول أن النشر سيكون أقصر من النشر القياسي البالغ ستة أشهر.
وسيشمل النشر ما يقرب من تسعة آلاف فرد من تسع دول و 20 سفينة و 60 طائرة، حسبما ذكر بيان للبحرية الأميركية.
وأضاف البيان أن الدول المشاركة في التمرين تشمل الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد.