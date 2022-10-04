أذربيجان تفرج عن أسرى من أرمينيا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنّ أذربيجان أفرجت، الثلاثاء، عن 17 أسيرا أرمينياً بعد وساطة أميركية، وذلك في أعقاب إعادة إطلاق محادثات السلام بين البلدين برعاية واشنطن.

والشهر الماضي قتل 286 شخصاً من أذربيحان وأرمينيا قبل التوصّل إلى هدنة توسّطت فيها الولايات المتحدة ووضعت حدّاً لأسوأ مواجهة منذ حرب عام 2020.

وخاضت باكو ويريفان حربين، في عام 2020 وفي التسعينات للسيطرة على جيب ناغورني قرة باغ المتنازع عليه.

وقال باشينيان على تويتر "أثمّن بشدّة جهود الولايات المتحدة في المساعدة بإعادة أسرى الحرب السبعة عشر".

وأعرب عن أمله في تحقيق مزيد من "التقدّم في حلّ القضايا الإنسانية وإحلال السلام في المنطقة" بوساطة دولية.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأرمينية إنّ وزير الخارجية آرارات ميرزويان ونظيريه الأذربيجاني جيهون بايراموف والأميركي أنتوني بلينكن أجروا محادثة هاتفية مشتركة "بمبادرة من الجانب الأميركي".

وأضافت الوزارة أنّ "الأطراف تبادلوا الآراء بشأن الاجتماع الذي عقد في 2 أكتوبر في جنيف"، حيث بدأ الوزيران الأرميني والأذربيجاني صياغة معاهدة سلام مستقبلية. أخبار ذات صلة زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا مقتل جنود أرمينيين في اشتباكات جديدة مع أذربيجان

المصدر: آ ف ب