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لبنان يسلّم رده على مقترح ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

السفيرة الأميركية في لبنان تسلم الرئيس عون رسالة من الوسيط الأميركي (أرشيفية)
5 أكتوبر 2022 01:24

سلّم لبنان، الثلاثاء، السفارة الأميركية ملاحظاته على العرض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول معني بالتفاوض، في وقت يأمل فيه المسؤولون التوصّل قريباً إلى اتفاق يسمح للبلد باستثمار موارده المحتملة من النفط والغاز.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية ميشال عون بمتابعة الملف "تمّ تسليم الردّ اليوم للسفيرة الأميركية" لدى بيروت دوروثي شيا.
وأضاف، خلال مقابلة مع قناة "أل بي سي" التلفزيونية المحلية "أعتقد أنّه أصبح بحوزة الوسيط الأميركي" آموس هوكشتاين.
وتسلّم المسؤولون اللبنانيون السبت من السفيرة الأميركية عرضاً أميركياً حول ترسيم الحدود البحرية. وبعد وضع ملاحظاتهم عليه، تمّت صياغتها في تقرير تمهيداً لإرساله إلى هوكشتايين، على أن يبحث مضمونه مع الجانب الإسرائيلي.
يأمل لبنان أن يحصل على جواب في نهاية الأسبوع تمهيداً لتحديد موقفه الرسمي من الاتفاق.
وقال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن "الأمر يسير في الطريق الصحيح نحو التأكيد على حقوق لبنان بمياهه كاملة".
ولم يتمّ الإفصاح رسمياً عن مضمون العرض. لكنّ المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصّل الى اتفاق.
وقال مسؤول لبناني مطّلع على المفاوضات الثلاثاء إنّ "التعديلات التي طلبها لبنان هدفها أن يصبح النصّ أكثر وضوحاً وغير قابل للتأويل".

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