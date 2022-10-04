مدير وكالة الطاقة يبحث في كييف وموسكو أمن محطة زابوريجيا

يتوجه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى كييف وموسكو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفق ما أعلنت الوكالة الثلاثاء.

وقالت الوكالة، في بيان، إن غروسي "سيواصل مشاوراته" بشأن إقامة منطقة أمان وحماية نووية حول محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيهور موراشوف، رئيس محطة زابوريجيا الذي احتجزته دورية روسية مدة يومين قبل إطلاق سراحه الاثنين "لن يواصل عمله في المحطة. وأوضحت أنه "لم يتضح بعد من سيحل محله".

قالت الوكالة النووية الأوكرانية، السبت، إن دورية روسية احتجزت موراشوف أثناء توجهه من المحطة إلى مدينة إنرغودار التي تسيطر عليها روسيا.

وتحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كييف وموسكو على الموافقة على إنشاء منطقة آمنة حول المحطة في محاولة لتجنب أي حادث.

ولدى سؤاله في سبتمبر عن منطقة الحماية حول المحطة، قال غروسي إنه يأمل بأن يحصل على تعهد بأن الأعمال العسكرية لن تؤثر على تشغيل المحطة على نحو طبيعي.

تبادلت موسكو وكييف اللوم على مدى شهور بشأن تعرض مواقع قريبة من المنشأة للقصف، ما أثار مخاوف من وقوع كارثة. أخبار ذات صلة إطلاق سراح مدير محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا محطات «براكة» مثال ناجح في مواجهة التغير المناخي

المصدر: آ ف ب