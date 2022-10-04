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منح جائزة بشأن اللاجئين لمستشارة ألمانيا السابقة ميركل

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
5 أكتوبر 2022 00:54

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، منح جائزة (نانسن) للاجئين إلى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بعد أن استقبلت ألمانيا تحت قيادتها أكثر من 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء في الفترة بين 2015 و2016.
تمنح الجائزة لفرد أو مجموعة أو منظمة تعمل على حماية اللاجئين أو النازحين داخلياً أو الأشخاص عديمي الجنسية.
جائزة "نانسن" للاجئين، التي ستحصل عليها ميركل في احتفال بجنيف يوم 10 اكتوبر الجاري، تحمل اسم المستكشف النرويجي فريدجوف نانسن. وكانت قد أنشئت في عام 1954 للاحتفال بذكراه.
وقالت ميركل، إن ما قامت به ألمانيا، تحت قيادتها، تجاه اللاجئين لم يكن أكثر ولا أقل من ضرورة إنسانية ودعت زملاءها الألمان إلى نبذ النزعة القومية المثيرة للانقسام وحثتهم بدلا من ذلك على أن يكونوا "واثقين من أنفسهم ومتعاطفين ومنفتحين".
أما فيليبو جراندى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أشاد فى البيان بتصميم المستشارة الألمانية السابقة ميركل على حماية طالبي اللجوء والدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والقانون الدُّوَليّ وذلك من خلال مساعدة أكثر من مليون لاجئ على البقاء على قيد الحياة وإعادة البناء، حيث أظهرت شجاعة أخلاقية وسياسية كبيرة.
من ناحيتها، قالت لجنة اختيار الفائز بالجائزة، إنها تعترف "بقيادة المستشارة الألمانية السابقة ميركل وشجاعتها وتعاطفها في ضمان حماية مئات الآلاف من الأشخاص اليائسين، بالإضافة إلى جهودها لإيجاد حلول قابلة للتطبيق على المدى الطويل" لمن يبحثون عن الأمان كما كانت القوة الدافعة وراء جهود ألمانيا الجماعية لاستقبالهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

المصدر: وام
أنجيلا ميركل
اللاجئون
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