قرقاش: ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعزز السلم والأمن

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيعزز المصالح الاقتصادية للبلدين وآفاق السلم والأمن الإقليمي.

وقال معالي الدكتور، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «نتابع باهتمام جهود الوساطة الإيجابية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البحرية بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل.. الوصول إلى اتفاق الترسيم سيعزز المصالح الاقتصادية للبلدين وآفاق السلم والأمن الإقليمي».

وشددت سفيرة واشنطن لدى بيروت دوروثي شيا، أمس، على ضرورة الإسراع في إنجاز الرد اللبناني على مسودة المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية، مبدية اهتمام بلادها بإنجاز هذا الملف في أقرب وقت.​ كلام شيا جاء خلال لقائها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، المكلف من قبل الرئاسة اللبنانية بمتابعة الملف مع الجانب الأميركي.

بحسب بيان صادر عن بوصعب: «اطلعت شيا من بو صعب على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الرئاسي الاثنين، وحول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الأميركي آموس هوكستين».

من جهته، تابع الرئيس اللبناني، ميشال عون، التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان بشأن العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية.

وحول صدور الرد، قال مصدر سياسي لبناني رفيع: «حتى الآن ننتظر إنجاز الصياغة النهائية بعد إدخال التعديلات التي تقررت في اجتماعي أمس الأول».

وأوضح المصدر أن «الملاحظات هي تقنية وقانونية، تحفظ حقوق لبنان وتؤمّن مصلحته».

وأمس الأول، قال ميقاتي، إن «الأمور تسير بالشكل الصحيح».