«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية تسير بخطى ثابتة

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أمس، أن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة من خلال المهام والخطوات المنجزة خلال الأشهر الماضية منذ إطلاق المشروع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اللافي مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في ليبيا مفتاح احرير، ورئيس لجنة المتابعة لمشروع المصالحة الوطنية أيمن سيف النصر، وفريق العمل المصاحب لهم الذين قدموا إحاطة بشأن الخطوات المتخذة لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وشدد اللافي على أن الملتقى التحضيري المزمع انعقاده خلال الأيام القادمة سيكون حجر الأساس لمؤتمر المصالحة الوطنية الشامل الذي سيتبعه خلال فترة وجيزة.

وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات المتخذة لعقد الملتقى التحضيري المزمع انعقاده خلال الأيام القادمة، والذي سيضم تمثيلاً واسعاً لكافة الأطراف والمناطق في لببيا.

وفي سياق آخر، ناقشت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أمس، مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3»، مؤكدة التزام الحكومة بمخرجات برلين «1 و2».

جاء ذلك خلال استقبال المبعوث الألماني في أول زيارة له إلى ليبيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، بحضور السفير الألماني، ميخائيل أونماخت.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن المنقوش استعرضت مع مبعوث ألمانيا رؤية الحكومة للمضي قدماً نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولاً للانتخابات.