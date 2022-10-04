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زيلينسكي يعلن استعادة عشرات القرى من روسيا

الجيش الأوكراني يطلق قذائف
5 أكتوبر 2022 00:43

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني حقق تقدماً كبيراً وسريعاً ضد القوات الروسية واستعاد عشرات البلدات في جنوب وشرق البلاد.
وأضاف زيلينسكي، في خطابه الليلي المصور "يتقدم الجيش الأوكراني بشكل سريع وقوي في جنوب البلاد في إطار عملية الدفاع الحالية".
وأوضح "هذا الأسبوع وحده، منذ الاستفتاء الروسي، تم تحرير عشرات المراكز السكانية. تقع هذه المراكز في مناطق خيرسون وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك"، وهي المناطق التي أعلنت روسيا ضمها.
وأشار زيلينسكي إلى ثماني بلدات في منطقة خيرسون الجنوبية تراجعت فيها القوات الروسية في مواجهة هجوم أوكراني مضاد.
ودعت السلطات الروسية في جنوب أوكرانيا، الثلاثاء، إلى عدم "الهلع" حتى لو اضطرت القوات إلى التراجع أمام الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خيرسون.
منذ مطلع سبتمبر، حققت القوات الأوكرانية تقدما في شمال شرق وشرق البلاد.
وأشارت قناة "رايبار" الروسية على تلغرام، التي تتابع تحرّكات القوات الروسية، إلى أنّ الأوكرانيين يتقدّمون في مناطق أرخانغيلسكي ودودتشاني لـ"قطع إمدادات المجموعات الروسية الموجودة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".

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المصدر: رويترز
أوكرانيا
استعادة أراض
القرى
الجيش الروسي
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