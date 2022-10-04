الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«المصارف اللبنانية» تحمّل الدولة مسؤولية تأمين أموال المودعين

عناصر أمن أمام بنك اقتحمه مودعون (أ ف ب)
5 أكتوبر 2022 01:07

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برامج من لبنان وبنين وهايتي تفوز بجائزة حمدان «اليونسكو»
لبنان يسلّم رده على مقترح ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

قالت جمعية المصارف اللبنانية، أمس، إن «المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموال المودعين وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين».
وأوضحت الجمعية، في بيان، أن «الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت، ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع هي تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزمة بالتعويض عنها للمودعين».
وقد اقتحم أمس عدد من المودعين 4 مصارف، في كل من طرابلس والبقاع وصور والعاصمة بيروت، للمطالبة بودائعهم.
والشهر الماضي، أغلقت البنوك في البلاد أبوابها لمدة أسبوع، رفضاً لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.
وزادت جمعية المصارف اللبنانية، في بيانها، أمس: «الدولة سحبت 62.6 مليار دولار من المصرف المركزي، تم صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء».
من جهتها، قالت جمعية المودعين اللبنانيين رداً على بيان جمعية المصارف: «لماذا أقرضت المصارف اللبنانية الحكومات المتعاقبة وهي تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشر وهدر في مواردها المالية».
ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

المصارف اللبنانية
مصارف لبنان
لبنان
الأزمة اللبنانية
بيروت
أزمة لبنان
أزمة لبنان الاقتصادية
الليرة اللبنانية
آخر الأخبار
استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى 40 في المئة
عربي ودولي
استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى 40 في المئة
اليوم 08:34
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
عربي ودولي
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
اليوم 08:24
قوات هندية على طول شارع في سريناغار
عربي ودولي
25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند
اليوم 08:14
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
الاقتصادي
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
اليوم 07:59
يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
اليوم 07:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©