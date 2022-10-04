واشنطن: تهديدات «الحوثي» لمصادر الطاقة غير مقبولة

واشنطن (الاتحاد)

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق لانتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، مطالبة ميليشيات الحوثي الإرهابية بمواصلة المفاوضات بحسن نية.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأميركية، أمس، رحبت فيه بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسعة الذي تقدّمت به الأمم المتحدة، والدعم القوي من دول المنطقة ومجلس الأمن الدولي وشركاء دوليين آخرين.

وأكد البيان أن تهديدات «الحوثي» لشركات الشحن التجاري وشركات النفط العاملة في المنطقة غير مقبولة.

وحثت الخارجية الأميركية الميليشيات الحوثية على مواصلة المفاوضات بحسن نية، والعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يمدد الهدنة ويُبقي اليمن على طريق السلام، داعية الأطراف كافة إلى ضبط النفس خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن الطريقة الوحيدة التي تتيح تخفيف معاناة اليمنيين، هي المفاوضات وليست الحرب.