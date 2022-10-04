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إحباط محاولات تسلل لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي اليمني

من المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات (أرشيفية)
5 أكتوبر 2022 01:02

عدن (الاتحاد)

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أحبطت القوات اليمنية المشتركة، تحركات مكثفة ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة تسلل في محور «حيس» بمحافظة الحديدة، مسنودين بغطاء ناري مكثف، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للميليشيات وأجبرت عناصرها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوف المتسللين.
ولفت إلى أن محاولة التسلل الفاشلة تزامنت مع تحركات مكثفة للميليشيات قرب خطوط التماس على طول امتداد محور «حيس»، سرعان ما أخمدتها القوات المشتركة. وفي السياق، أكد مصدر عسكري، أن تحركات ميليشيات الحوثي كانت مرصودة بدقة وسرعان ما انتهت محاولات التسلل كسابقاتها بالفشل الذريع.

ميليشيات الحوثي
اليمن
القوات اليمنية المشتركة
الساحل الغربي لليمن
الحديدة
حيس
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