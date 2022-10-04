الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الجيش الصومالي يواصل مطاردة فلول «الشباب» الإرهابية بـ«هيران»

أرشيفية
5 أكتوبر 2022 01:03

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجهات الإغاثية الإماراتية تواصل مساعدة المتضررين من الجفاف في الصومال
تونس: ضبط مجموعة إرهابية شمالي البلاد

أعلن الجيش الصومالي سيطرته، أمس، بشكل كامل على منطقة «يسومان» شرقي محافظة «هيران»، وذلك بالتعاون مع قوات المقاومة الشعبية، حيث تعد منطقة «يسومان» من المناطق التي غادرها الجيش الصومالي مؤخراً بعد تحريرها من فلول الإرهابيين.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن مصادر أمنية قولها، إن قياديين في حركة «الشباب» الإرهابية استسلموا للقوات الصومالية في مدينة «دوسمريب» عاصمة ولاية «غلمدغ». ومن جانبه، ذكر محافظ محافظة «بنادر» وعمدة بلدية مقديشو يوسف جمعالي، أن القوات الأمنية نجحت في تفكيك شبكة إرهابية، واستولت على أسلحة كانت تستخدمها الميليشيات الإرهابية في تهديد المدنيين ومركبات نقل، بالإضافة إلى الاستيلاء على 5 منازل كانت مؤجرة للإرهابيين.

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
مكافحة الإرهاب
إقليم هيران
آخر الأخبار
استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى 40 في المئة
عربي ودولي
استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى 40 في المئة
اليوم 08:34
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
عربي ودولي
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
اليوم 08:24
قوات هندية على طول شارع في سريناغار
عربي ودولي
25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند
اليوم 08:14
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
الاقتصادي
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
اليوم 07:59
يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
اليوم 07:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©