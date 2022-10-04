الجيش الصومالي يواصل مطاردة فلول «الشباب» الإرهابية بـ«هيران»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي سيطرته، أمس، بشكل كامل على منطقة «يسومان» شرقي محافظة «هيران»، وذلك بالتعاون مع قوات المقاومة الشعبية، حيث تعد منطقة «يسومان» من المناطق التي غادرها الجيش الصومالي مؤخراً بعد تحريرها من فلول الإرهابيين.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن مصادر أمنية قولها، إن قياديين في حركة «الشباب» الإرهابية استسلموا للقوات الصومالية في مدينة «دوسمريب» عاصمة ولاية «غلمدغ». ومن جانبه، ذكر محافظ محافظة «بنادر» وعمدة بلدية مقديشو يوسف جمعالي، أن القوات الأمنية نجحت في تفكيك شبكة إرهابية، واستولت على أسلحة كانت تستخدمها الميليشيات الإرهابية في تهديد المدنيين ومركبات نقل، بالإضافة إلى الاستيلاء على 5 منازل كانت مؤجرة للإرهابيين.