تونس: ضبط مجموعة إرهابية شمالي البلاد

تونس (وكالات)

أعلنت السلطات التونسية، أمس، تفكيك خلية إرهابية شمالي البلاد، يرفض أعضاؤها الدولة المدنية.

أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن «فرق الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في بنزرت، تمكنت بالتنسيق مع فريق تابع للإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 أشخاص». ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني لم تسمه، أن ثلاثة من عناصر الخلية لم يكونوا معروفين من قبل لدى السلطات الأمنية. وأضاف المصدر «أنهم تعمدوا الخوض في مسائل ذات منحى إرهابي إضافة إلى رفضهم للدولة المدنية والدعوة لإنشاء دولة الخلافة».

وقررت النيابة العامة «تحرير محضر ضد أعضاء الخلية للاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي».

ومنذ عام 2011، شهدت تونس على فترات متباعدة عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من السياح الأجانب ورجال الأمن والعسكريين.