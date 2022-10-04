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وفاة عشرات وإصابة آلاف بالكوليرا في ملاوي

مركز استقبال مصابين بالكوليرا
4 أكتوبر 2022 23:37

قالت كومبيزيه خومبيز تشيبوندا، وزيرة الصحة في مالاوي، اليوم الثلاثاء، إن الكوليرا تفشت في 22 من أقاليم مالاوي البالغ عددها 28، مما أسفر عن وفاة 110 أشخاص وإصابة 3891 شخصاً منذ تسجيل أول إصابة في مارس الماضي.
سجلت أول إصابة بالمرض، الذي ينتشر بشكل رئيسي من خلال الأطعمة والمياه الملوثة، في مارس في إقليم ماتشينجا بجنوب البلاد.
وانتشر المرض بعد ذلك بسرعة إلى مناطق أخرى من البلاد، مما أثار القلق من أنه قد يتفاقم في بداية موسم الأمطار في مالاوي في نوفمبر وديسمبر.
وقالت تشيبوندا، في بيان، إن معظم الوفيات حدثت بسبب وصول المرضى إلى المراكز الطبية بعد فوات الأوان لتلقي العلاج.
وأضافت «العوامل الرئيسية المرتبطة بتفشي الكوليرا في التجمعات السكنية تتمحور حول سوء نظافة الأغذية ونقص المياه الصالحة للشرب وانخفاض عدد المراحيض وقلة استخدامها». 

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