أميركا تعلّق على احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير، اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية. وحذر مسؤولون روس بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من استخدام الأسلحة النووية في الأزمة الأوكرانية إذا هوجمت بلادهم. وقالت جان بيير للصحفين: «نتعامل هنا على محمل الجد مع مسألة الأسلحة النووية أو قعقعة السيوف النووية». وأضافت المتحدثة «لكنني أريد أن أقول... إننا لا نرى أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي، وليس لدينا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام وشيك لأسلحة نووية». وحذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، روسيا من أن أي استخدام للأسلحة النووية سيؤدي إلى عواقب وخيمة. وردا على سؤال حول كيفية رد بريطانيا على استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية، قال كليفرلي في فعالية على هامش مؤتمر حزب المحافظين إنه لا يمكنه الخوض في التفاصيل ولكن سيكون هناك رد. ومضى يقول: «لا مفر من أن يكون الحال هو أن استخدام أي دولة لأسلحة نووية في أي مكان في العالم لن يمر دون رد.. لن أناقش الطبيعة أو الدرجة».