الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث أزمة أوكرانيا الاثنين
قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة
4 أكتوبر 2022 22:32
أعلنت المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأخيرة ستعقد، الاثنين، اجتماعاً طارئاً بشأن الوضع في أوكرانيا. ستنظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، خلال هذه الجلسة، في قرار قيد الإعداد يتعلق بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية، بعد استخدام روسيا لحق النقض خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن هذه المسألة، بحسب مصادر دبلوماسية عدة. وأرسلت الجمعية العامة خطاباً يتعلق بالاجتماع إلى الدول الأعضاء اليوم الثلاثاء. وأفاد دبلوماسيون بأنه سيتم إجراء تصويت على مشروع قرار حول الخطوة الروسية. ولم يتضح ما إذا كان التصويت سيجري يوم الاثنين أم لا، نظراً لوجود عدد كبير من المتحدثين. كانت روسيا قد عارضت مشروع قرار مشابهاً يوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة.