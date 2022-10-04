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بريطانيا توجه تحذيراً لروسيا بشأن الأسلحة النووية

صواريخ روسية متطورة
4 أكتوبر 2022 22:20

حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، روسيا من أن أي استخدام للأسلحة النووية سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
وهدد مسؤولون روس بإمكانية استخدام أسلحة نووية إذا تعرضت بلادهم لهجوم.
وردا على سؤال حول كيفية رد بريطانيا على استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية، قال كليفرلي في فعالية على هامش مؤتمر حزب المحافظين إنه لا يمكنه الخوض في التفاصيل ولكن سيكون هناك رد.
ومضى يقول "لا مفر من أن يكون الحال هو أن استخدام أي دولة لأسلحة نووية في أي مكان في العالم لن يمر دون رد.. لن أناقش الطبيعة أو الدرجة".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لا تريد المشاركة في "الخطاب النووي" الذي ينشره الغرب، بعد أن ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن حلف شمال الأطلسي حذر أعضاءه من أن روسيا قد تختبر سلاحا نوويا على الحدود الأوكرانية.
وأضاف كليفرلي "يتعين علينا أن نوضح بجلاء" أن التهديد بالسلاح النووي "لا بد أن يتوقف... سنواصل دعم الأوكرانيين ودعم القواعد والأعراف الدولية".

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المصدر: رويترز
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