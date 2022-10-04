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أميركا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تضم صواريخ متطورة

صواريخ هيمارس الأميركية المتطورة
4 أكتوبر 2022 22:03

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن أرسلت ما قيمته 625 مليون دولار أميركي أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك قاذفات صواريخ «هيمارس» الأميركية المتطورة.
وتعهد بايدن بتقديم «حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار تشمل أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة هيمارس وأنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة»، بحسب البيان، من دون تحديد عدد قاذفات الصواريخ القوية عالية الدقة التي تم إرسالها.
ودأبت الولايات لمتحدة إلى إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف منذ أزمتها أوكرانيا الأخيرة.
ووعد الرئيس الأميركي «بمواصلة دعم أوكرانيا طالما لزم الأمر».
وقالت وزارة الخارجية، إن هذه الشحنة إلى الجيش الأوكراني تشمل على وجه الخصوص أربع قاذفات «هيمارس» جديدة.
يعتقد محللون أن أنظمة إطلاق الصواريخ عالية الدقة والقوية هذه أدت دوراً مهماً في التطورات العسكرية الأوكرانية الأخيرة.
ويشمل الجزء المتبقي من المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة على وجه الخصوص 32 مدفع «هاوتزر» وعشرات الآلاف من الذخائر الخفيفة وذخيرة المدفعية وأنظمة الألغام و200 عربة مدرعة.

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