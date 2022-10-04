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قتلى ومفقودون جراء انهيار جليدي في الهيمالايا

مخيم متسلقين على جبل الهيمالايا
4 أكتوبر 2022 21:29

أفاد بيان صادر عن معهد لتسلق الجبال في شمال الهند بأن أربعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وما زال عدد آخر في عداد المفقودين في جبال الهيمالايا إثر انهيار جليدي وقع خلال مرور مجموعة تتألف من 41 متسلقاً، اليوم الثلاثاء.
جاء في البيان أن المجموعة تضم 34 متدرباً وسبعة مدربين.
وذكر معهد نهرو لتسلق الجبال، وهو معهد تابع لوزارة الدفاع الهندية، في البيان، أنه تم انتشال أربع جثث، وأن مسؤولين من فرق مواجهة الكوارث من كل من الولاية والحكومة الاتحادية وسلاح الجو الهندي يقومون بتمشيط المنطقة.
وقال أشوك كومار قائد شرطة أوتاراخند، عبر الهاتف «يقوم سلاح الجو الهندي باستطلاع جوي للجبل الذي وقع عليه الحادث. الوصول إلى الموقع ليس سهلاً».
كان المتدربون في طريق العودة من قمة جبل «دراوبادي كا داندا-2» على ارتفاع 5670 متراً في ولاية أوتاراخند بشمال البلاد. 

المصدر: رويترز
جبال الهيمالايا
تسلق
انهيار جليدي
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