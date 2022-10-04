بايدن يؤكد دعم اليابان في مواجهة كوريا الشمالية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد، اليوم الثلاثاء، "التزام الولايات المتحدة الصارم" بالدفاع عن اليابان في مواجهة أي تهديد من كوريا الشمالية. يأتي ذلك بعد أن أطلقت بيونجيانج صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان. وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن جدد هذا الالتزام خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ. زدان الزعيمان تجربة الصاروخ وأكدا أنهما سيعملان عن كثب مع كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي لتنسيق استجابة فورية وطويلة الأجل. وردا على هذه التجربة الصاروخية، قال الجيش الأميركي،إن طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة واليابان نفذت تدريبات، اليوم الثلاثاء، فوق بحر اليابان. وأوضحت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، ومقرها هاواي في بيان "التزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان ثابت". كما أجرت طائرات حربية أميركية وكورية جنوبية تدريبا على قصف هدف في البحر الأصفر، رداً على الصاروخ الكوري الشمالي.