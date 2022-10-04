تراس تعلّق على التراجع عن خطة الضرائب

علّقت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الثلاثاء، على التراجع عن خطتها الهادفة لخفض ضريبة الدخل بالنسبة للأكثر ثراء. وقالت تراس إنها لا تشعر بأنها فعلت ما يعيب وتعهّدت بالمضي قدما بإصلاحاتها الاقتصادية. ورغم مساعي تراس للمضي قدما، ظهرت انقسامات في صفوف الحكومة فيما يواجه الحزب المحافظ الحاكم يوما جديدا صعبا خلال مؤتمره السنوي في برمنغهام. وأُجبرت تراس ووزير المالية كواسي كوارتينغ على التراجع عن خطتهما خفض ضريبة الدخل بالنسبة للأكثر ثراء، في وقت يعاني البريطانيون العاديون من أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال. وقوبلت الخطة بانتقادات واسعة من معارضين في الحزب المحافظ وبعدم رضا عميق عكسته استطلاعات الرأي. وأفادت تراس شبكة «سكاي نيوز»: «أعتقد أنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا». وبينما شددت على أن خفض الضرائب «شتت الانتباه»، قالت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «نعم، سيتعين علينا اتّخاذ قرارات صعبة». وقالت لإذاعة «إل بي سي»: «أنا عازمة على المضي قدما في حزمة النمو هذه»، مشددة على بند آخر ضمن الخطة يقوم على وضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة.