الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تراس تعلّق على التراجع عن خطة الضرائب

ليز تراس تزور موقع بناء
4 أكتوبر 2022 20:33

علّقت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الثلاثاء، على التراجع عن خطتها الهادفة لخفض ضريبة الدخل بالنسبة للأكثر ثراء.
وقالت تراس إنها لا تشعر بأنها فعلت ما يعيب وتعهّدت بالمضي قدما بإصلاحاتها الاقتصادية.
ورغم مساعي تراس للمضي قدما، ظهرت انقسامات في صفوف الحكومة فيما يواجه الحزب المحافظ الحاكم يوما جديدا صعبا خلال مؤتمره السنوي في برمنغهام.
وأُجبرت تراس ووزير المالية كواسي كوارتينغ على التراجع عن خطتهما خفض ضريبة الدخل بالنسبة للأكثر ثراء، في وقت يعاني البريطانيون العاديون من أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
وقوبلت الخطة بانتقادات واسعة من معارضين في الحزب المحافظ وبعدم رضا عميق عكسته استطلاعات الرأي.
وأفادت تراس شبكة «سكاي نيوز»: «أعتقد أنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا».
وبينما شددت على أن خفض الضرائب «شتت الانتباه»، قالت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «نعم، سيتعين علينا اتّخاذ قرارات صعبة».
وقالت لإذاعة «إل بي سي»: «أنا عازمة على المضي قدما في حزمة النمو هذه»، مشددة على بند آخر ضمن الخطة يقوم على وضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة.

أخبار ذات صلة
بريطانيا تمدد نشر نظام للدفاع الجوي في بولندا
بريطانيا تواجه «خطراً كبيراً» جراء نقص الغاز خلال الشتاء
المصدر: رويترز
ليز تراس
الضرائب
خطة اقتصادية
تراجع
بريطانيا
آخر الأخبار
استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى 40 في المئة
عربي ودولي
استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى 40 في المئة
اليوم 08:34
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
عربي ودولي
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
اليوم 08:24
قوات هندية على طول شارع في سريناغار
عربي ودولي
25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند
اليوم 08:14
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
الاقتصادي
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
اليوم 07:59
يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
اليوم 07:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©