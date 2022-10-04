أوكرانيا تواصل هجومها المضاد في جنوب البلاد

دعت السلطات الروسية في جنوب أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إلى عدم "الهلع" حتى لو اضطرت القوات إلى التراجع أمام الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خيرسون.

منذ مطلع سبتمبر، حققت القوات الأوكرانية تقدما في شمال شرق وشرق البلاد.

واعترف فلاديمير سالدو حاكم منطقة خيرسون (جنوب)، الواقعة تحت سيطرة روسيا، بحصول "اختراق" أوكراني وخصوصاً بخسارة بلدة "دودتشاني"، قبل أن يؤكد أنّ الطيران الروسي "أوقف" التقدم الأوكراني، وفق مقابلة معه بعد ظهر الاثنين نُشرت الثلاثاء على قناته الخاصة على تطبيق "تلغرام".

بعد ذلك، أفاد أحد نواّبه كيريل ستريموسوف، في مقطع فيديو نُشر اليوم الثلاثاء، على قناته على "تلغرام"، بأنّ "التقدّم الأوكراني-النازي في منطقة دودتشاني أوقف... علينا ألا نشعر بالهلع".

وقال من مدينة خيرسون "نسمع انفجارات من على بعد لكن ليس كثيراً".

وأشارت قناة "رايبار" الروسية على تلغرام، التي تتابع تحرّكات القوات الروسية، إلى أنّ الأوكرانيين يتقدّمون في مناطق أرخانغيلسكي ودودتشاني لـ"قطع إمدادات المجموعات الروسية الموجودة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".

يتمركز حوالي 20 ألف جندي روسي في هذه المنطقة، بحسب التقديرات الغربية والأوكرانية.

ركزت القوات الأوكرانية نيرانها في الأسابيع الأخيرة على مواقع ومستودعات روسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وعلى الجسور الممتدة على هذا النهر كذلك من أجل قطع خطوط الإمداد الروسية.

من جهتها، تلتزم القوات الأوكرانية الصمت بشأن التقدّم في جنوب البلاد. واكتفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقول، في خطابه مساء أمس الاثنين، إنّه "جرى تحرير بلدات جديدة في مناطق عدّة". أخبار ذات صلة الغاز والتغير المناخي يهددان أوروبا أوكرانيا تستبعد التفاوض مع بوتين وتبقي الباب مفتوحاً

المصدر: آ ف ب