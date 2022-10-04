«الصحة العالمية» تحذر من خطورة «الكوليرا» في هايتي
طفلة تتلقى جرعة من لقاح ضد الكوليرا في هايتي
4 أكتوبر 2022 19:42
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات جراء تفشي مرض الكوليرا في هايتي قد يكون «أعلى بكثير» مما أُبلغ عنه، وتوقعت ارتفاع حالات الإصابات. وحذرت المنظمة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، من أن الأزمات المتعددة في هذا البلد ستعقد جهود الاستجابة. وأعلنت هايتي، الأحد، وفاة ما لا يقل عن سبعة أشخاص جراء الكوليرا ما يجدد المخاوف من انتشار هذا المرض مجددا بعد قرابة ثلاث سنوات على تسجيل آخر حالة إصابة مؤكدة. ورصدت عدة حالات مشتبه بها في «كارفورفويه» على أطراف العاصمة «بور أو برنس»، وفي حي «سيتي سوليه» الساحلي. والمنطقتان تسيطر عليهما العصابات والدخول إليهما صعب جداً منذ أواخر شهر يوليو. وساءت الأوضاع في هايتي في الأسابيع القليلة الماضية وسط قطع طرق ونقص في المحروقات وتظاهرات احتجاج وأعمال نهب وإضرابات عامة. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير للصحفيين في جنيف، إن «هذا الوضع يعقد بشدة الاستجابة الإنسانية»، مضيفا «الوضع يتطور بسرعة، وقد تكون هناك إصابات سابقة لكن لم تُرصد». ورجح أن تكون أرقام الوفيات «أعلى بكثير». و«مع الوضع الإنساني كما هو، والوضع الصحي والمناطق التي تسيطر العصابات، حيث لا يكاد يمكن الوصول إليها لإجراء فحوص أو حتى لإحضار مساعدة، يجب أن نتوقع، للأسف، أن تكون حالات الإصابة أعلى وأن ترتفع». وأكد أنه يجري إعداد طلب لتقديمه لمجموعة التنسيق الدولية من أجل شراء لقاحات فموية ضد الكوليرا. لكن توفر اللقاحات على مستوى العالم محدود فيما الطلب يفوق العرض.
- زيادة مقلقة الكوليرا عدوى إسهال حادة في الأمعاء الدقيقة تؤدي أحياناً إلى الوفاة بسبب الجفاف. وتنتقل بشكل عام من الطعام أو الماء الملوث ببكتيريا الكوليرا.في فبراير هذا العام، احتفلت هايتي بمرور ثلاث سنوات على عدم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا، وكانت تستعد لتقديم طلب لإعلانها خالية من الكوليرا في نهاية 2022. أودت الكوليرا بنحو 10 آلاف شخص في أعقاب الزلزال المدمر في هايتي عام 2010، عندما أدخل عمال إغاثة تابعون للأمم المتحدة الفيروس إلى هذا البلد. وطالت تداعيات المرض 820 ألف شخص على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية. ولم تقر الأمم المتحدة رسمياً بمسؤوليتها في تفشي المرض إلا في أغسطس 2016.