130 مليون شخص في بنجلادش من دون كهرباء

أدى تعطّل شبكة الكهرباء في بنجلادش إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل في البلاد، وفق ما أعلنت إدارة المرفق الحكومي. وقال شميم أحسن المتحدث باسم مجلس تنمية الطاقة، في تصريح صحفي، إن الشبكة تعطّلت عند الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى انقطاع التيار عن أكثر من 80 بالمئة من البلاد. وأوضح أحسن أنه باستثناء أنحاء في شمال غرب بنجلادش «بقية أنحاء البلاد من دون كهرباء». وأضاف أحسن أن التيار انقطع عن 130 مليون شخص على الأقل، وأن أسباب العطل لم تعرف بعد. وقال إن الحادثة «قيد التحقيق»، مرجّحاً أن يكون عطل تقني قد تسبب بانقطاع التيار. وأشار جنيد بالاك، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا، في تعليق على موقع «فيسبوك»، إلى أن التغذية بالتيار الكهربائي في العاصمة دكا التي يتخطى عدد سكانها 22 مليون نسمة، ستعود عن الساعدة 20.00. يعود آخر انقطاع طارئ وواسع النطاق للتيار الكهربائي في بنجلادش إلى نوفمبر 2014 حينما حرم نحو 70 بالمئة من سكان البلاد من التيار لنحو عشر ساعات.