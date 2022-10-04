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ارتفاع حصيلة قتلى كارثة الملعب في إندونيسيا

حزن في إندونيسيا إثر كارثة تدافع المعلب
4 أكتوبر 2022 18:20

ارتفعت حصيلة قتلى تدافع ملعب في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إلى 131 شخصاً بينهم عشرات الأطفال في إحدى الكوارث الأكثر دموية في تاريخ كرة القدم.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 125 شخصاً بينهم 32 طفلاً.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، تحرّكت الشرطة لمعاقبة المسؤولين عن التدافع في مدينة "مالانغ" حيث يخضع عناصر من شرطة النخبة الإندونيسية للتحقيق اليوم الثلاثاء على خلفية الحادث.
وقال شهود إن التدافع بدأ عندما أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع باتّجاه المدرجات المكتظة لمنع الجماهير من النزول إلى الملعب.
وقال نيكو أفينتا قائد شرطة شرق جاوا، في مؤتمر صحفي اليوم "بصفتي قائدا للشرطة الإقليمية، أشعر بالقلق والحزن والأسف على أوجه القصور في العملية الأمنية".
كانت مدرجات ملعب "كانجوروهان" تعج بالجماهير مساء السبت بوجود 42 ألف مشجّع لنادي "أريما" لكرة القدم في مباراة أمام خصمه "بيرسيبايا سورابايا".
بعد خسارة غير مسبوقة، منذ أكثر من عقدين للفريق في مدينته 3-2 أمام "بيرسيبايا سورابايا"، تدفق المشجعون إلى الملعب لمواجهة اللاعبين والإدارة.
ورد عناصر الأمن على اقتحام الملعب بالقوة فركلوا المشجعين وضربوهم بالهراوات، بحسب شهود وتسجيلات مصورة، ودفعوا العديد من المشجعين إلى المدرجات حيث تم الدوس على كثيرين أو اختنقوا حتى الموت بسبب الغاز المسيل.
وأفادت الشرطة بأن التحقيق تركّز على ست بوابات في الملعب مستعيناً بتسجيلات كاميرات المراقبة في المكان. وذكرت بأن بوابات الخروج كانت مفتوحة ولكنها صغيرة جداً بالنسبة لأعداد الأشخاص الذين كانوا يحاولون المرور عبرها.
وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو "لم تكن هذه البوابات مغلقة لكنها كانت ضيقة جداً. إنها تتسع لشخصين لكن عدد الأشخاص الذين كانوا يخرجون منها كان بالمئات".
أقيل الاثنين قائد شرطة مدينة "مالانغ" وعين بديل له. أقيل أيضاً تسعة عناصر شرطة فيما وضع 19 قيد التحقيق على خلفية الكارثة، بحسب الناطق باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو.

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