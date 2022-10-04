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بيلاروسيا تتهم أوكرانيا بارتكاب استفزازات

جنود من أوكرانيا على الحدود مع بيلاروسيا
4 أكتوبر 2022 18:03

اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا بإرسال 15 ألف جندي إلى المنطقة الحدودية لبناء دفاعات وإجراء أنشطة استطلاع، وهي أمور وصفها بأنها «استفزازات».
يؤكد لوكاشينكو أن بلاده ليست طرفاً في الأزمة الأوكرانية، وأن قواتها لا تشارك فيها.
وقال لوكاشينكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية، إن الوحدة الأوكرانية التي وصلت إلى الحدود أغلقت طرقات وأقامت نقاط تفتيش ومواقع لإطلاق النار.
وأضاف «باختصار، إنها (أوكرانيا) لم تحصن نفسها فحسب، وإنما بنت جداراً».
وأوضح «طائراتهم المسيرة تنتهك خط الحدود مراراً. وفي الوقت نفسه، يقولون إنهم قلقون. وهناك استفزازات مستمرة على الحدود».
وقال لوكاشينكو، إن بلاده تقدم دعماً في الأزمة فقط حتى لا تتسلل إلى أراضيها، فضلاً عن «منع تعرض بيلاروسيا لهجوم تحت ستار عملية عسكرية خاصة من بولندا وليتوانيا ولاتفيا».
وأكد «كما قلت، لن يطلق أحد النار على الروس من الخلف من أراضي بيلاروسيا».
والجيران الغربيون الثلاثة لروسيا البيضاء هم جزء من حلف شمال الأطلسي الذي يقدم المساعدة بالأسلحة والاستخبارات لأوكرانيا، ولكنه يقول إنه لن يشارك في الصراع بشكل مباشر.

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المصدر: رويترز
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بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو
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