بوتين يتعهد بدعم مكافحة الإرهاب في مالي

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بالتعاون من أجل مساعدة مالي في استئصال «الجماعات الإرهابية». بحسب الكرملين، أكد بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مالي المؤقت العقيد أسيمي جويتا، على وجود نيّة لديهما ل«تعزيز التعاون الروسي-المالي في المجال الأمني من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية في كامل أراضي مالي». وأوضح الرئيس الروسي رغبته في إمداد مالي بأسمدة روسية عالقة جراء الأزمة الأوكرانية. وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتين وغويتا «شدّدا على ضرورة تطبيق مبادرة روسيا المتعلّقة بإرسال 300 ألف طن من الأسمدة (الروسية) العالقة في موانئ مجاناً إلى بلدان تحتاج إليها». في سبتمبر، أكد الرئيس الروسي أن هذه الأسمدة عالقة في موانئ في الاتحاد الأوروبي على الرغم من اتّفاق أبرم مع موسكو وكييف لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود ورفع العقوبات الغربية التي تحول دون تصدير المنتجات الزراعية الروسية. وكان بوتين قد اتّهم الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى وضع اليد على هذه الأسمدة، متعهدّا بتوزيعها مجاناً على بلدان نامية في حال تمكّنت موسكو من استعادتها. ووجّه بوتين إلى غويتا دعوة للمشاركة في قمة روسية- أفريقية يفترض أن تعقد الصيف المقبل في مدينة سان بطرسبرغ.