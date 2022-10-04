الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«الصحة العالمية» تحذر: باكستان على شفا كارثة صحية

أرشيفية
4 أكتوبر 2022 17:46

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن باكستان على شفا كارثة صحية بعد وقوع فيضانات قوية، وذلك في ظل إصابة الملايين بالأمراض بسبب انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة خلال تدشين مناشدة عاجلة في الأمم المتحدة في جنيف «المياه توقفت عن الارتفاع، ولكن الخطر لا. نحن على شفا كارثة صحية».
وقالت الأمم المتحدة إنها في حاجة ل 816 مليون دولار من أجل أعمال الإغاثة في باكستان، التي شهدت أسوأ موجة فيضانات في تاريخ البلاد، أعقبتها أمراض أودت بحياة أكثر من 2000 شخص منذ منتصف يونيو الماضي.
وتعد المناشدة الجديدة أعلى بصورة كبيرة من المبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة في أغسطس الماضي وبلغ 160 مليون دولار.
وأسفر تفشي أمراض، مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك في منطقة السند الأسوأ تضرراً، عن اندلاع مخاوف بشأن وقوع كارثة ثانية. وقد توفى أكثر من 350 شخصاً حتى الآن بسبب الأمراض.
ومازال يعيش نحو نصف الـ33 مليون شخصاً المتضررين في أماكن إيواء مؤقتة.
وقال جيبريسوس «يمكن فقدان أرواح أكثر من التي فُقدت في الفيضانات خلال الأسابيع المقبلة إذا لم نحشد دعماً أكبر من أجل باكستان».

أخبار ذات صلة
باكستان تدعو العالم لتمويل الكوارث الناجمة عن تغير المناخ
قتلى ومفقودون بفيضانات في فنزويلا
المصدر: وكالات
فيضانات باكستان
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
فيضانات
باكستان
آخر الأخبار
استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى 40 في المئة
عربي ودولي
استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى 40 في المئة
اليوم 08:34
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
عربي ودولي
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
اليوم 08:24
قوات هندية على طول شارع في سريناغار
عربي ودولي
25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند
اليوم 08:14
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
الاقتصادي
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
اليوم 07:59
يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
اليوم 07:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©