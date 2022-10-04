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المغرب وإسبانيا تفككان خلية إرهابية «داعشية»

أرشيفية
4 أكتوبر 2022 17:21

قالت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء إنها تمكنت، بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، من اعتقال 12 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، في بيان إن السلطات المغربية تمكنت بالتنسيق مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الإسبانية من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور وجيب مليلية التابع لإسبانيا في شمال المغرب.

وأضاف البيان أن سلطات البلدين تمكنت من "تفكيك هذه الخلية في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة".

وأسفرت العملية عن اعتقال السلطات المغربية شخصين بالناظور بينما اعتقلت السلطات الإسبانية عشرة بمليلية.

وأعلن المغرب تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، خاصة بعد إعلان قيام تنظيم داعش الإرهابي.

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المصدر: وكالات
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