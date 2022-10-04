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حرب السفراء تستعر من جديد بين اليابان وروسيا

جانب من العاصمة طوكيو
4 أكتوبر 2022 17:04

قالت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء إن طوكيو أمرت قنصلا روسيا في سابورو بمغادرة البلاد بحلول العاشر من أكتوبر في رد مماثل على طرد قنصل ياباني في فلاديفوستوك الشهر الماضي.

يأتي قرار اليابان بعد أن قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) في سبتمبر إنه احتجز القنصل الياباني للاشتباه في تجسسه وأمره بمغادرة البلاد.

واستدعى نائب وزير الخارجية تاكيو موري اليوم الثلاثاء السفير الروسي ميخائيل جالوزين وأبلغه بقرار اليابان.

كما أعلنت طوكيو القنصل الروسي في سابورو "شخصا غير مرغوب فيه" وطالبته بمغادرة اليابان في غضون ستة أيام.

وقال جالوزين في بيان "من الواضح أن الخطوة الأحدث التي اتخذها الجانب الياباني لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية التي تدهورت بالفعل في الآونة الأخيرة نتيجة لسياسة طوكيو الهدامة".

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المصدر: وكالات
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