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بروكسل تستدعي المبعوث الروسي

من أوكرانيا (أرشيفية)
4 أكتوبر 2022 16:52

قال الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن التكتل استدعى المبعوث الروسي لديه لإدانة ورفض ضم موسكو لمناطق دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا الأوكرانية.

وأعلنت روسيا الضم يوم الجمعة بعد إجراء ما وصفته باستفتاءات في مناطق بأوكرانيا. وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه حث موسكو على العدول عن "إجراءاتها غير القانونية" وسحب جميع قواتها دون قيد أو شرط من كامل أراضي أوكرانيا خلال اجتماع يوم الاثنين مع القائم بالأعمال الروسي كيريل لوجفينوف.

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المصدر: وكالات
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