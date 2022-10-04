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ألمانيا: يجب أخذ التهديد النووي الروسي على محمل الجد
أرشيفية
4 أكتوبر 2022 16:36
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة أخذ التهديد الروسي باللجوء إلى الأسلحة النووية على محمل الجد، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المجتمع الدولي أوضح أن مثل هذا التهديد لن يخيفه.
وقالت خلال زيارة إلى وارسو اليوم الثلاثاء "هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى مثل هذه التهديدات، إنها غير مسؤولة وعلينا أن نأخذها على محمل الجد".
واستدركت "لكنها أيضا محاولة لابتزازنا، كما تعلمنا من أكثر من مئتي يوم من هذه الحرب".
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المصدر: وكالات
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