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بريطانيا تمدد نشر نظام للدفاع الجوي في بولندا

أرشيفية
4 أكتوبر 2022 16:32

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال زيارة لمدينة زاموشتش في جنوب بولندا اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستمدد نشر نظام دفاع جوي في البلاد.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي "يسعدني أن أعلن أننا سنمدد النشر الحالي لدفاعنا الجوي المتوسط... لفترة أخرى للتأكد من أن بولندا التي تساعد في مواصلة هذا الدعم اللوجستي لأوكرانيا آمنة للقيام بذلك".

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