3 فائزين بجائزة نوبل للفيزياء

الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2022 آلان أسبكت ، جون إف كلاوزر وأنطون زيلينجر
4 أكتوبر 2022 14:02
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء منح جائزة نوبل في الفيزياء هذا العام إلى الفرنسي آلان أسبكت والأميركي جون إف. كلوزر والنمساوي أنتون يسايلينجر لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم.
وطور الحائزون على جائزة الفيزياء في عام 2022، أدوات تجريبية لعصر جديد من تكنولوجيا الكم. تتيح لنا القدرة على معالجة الحالات الكمية وإدارتها وجميع طبقات خصائصها الوصول إلى أدوات ذات إمكانات غير متوقعة.
أجرى آلان أسبكت وجون كلاوزر وأنتون زيلينجر تجارب رائدة باستخدام حالات كمية متشابكة، حيث يتصرف جسيمان كوحدة واحدة حتى عند فصلهما. لقد مهدت نتائجهم الطريق لتكنولوجيا جديدة تعتمد على المعلومات الكمومية.
وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمي"، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أياً كانت المسافة الفاصلة بينهما.