الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

3 فائزين بجائزة نوبل للفيزياء

الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2022 آلان أسبكت ، جون إف كلاوزر وأنطون زيلينجر
4 أكتوبر 2022 14:02

 أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء منح جائزة نوبل في الفيزياء هذا العام إلى الفرنسي آلان أسبكت والأميركي جون إف. كلوزر والنمساوي أنتون يسايلينجر لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم. 

وطور الحائزون على جائزة الفيزياء في عام 2022، أدوات تجريبية لعصر جديد من تكنولوجيا الكم. تتيح لنا القدرة على معالجة الحالات الكمية وإدارتها وجميع طبقات خصائصها الوصول إلى أدوات ذات إمكانات غير متوقعة.

أجرى آلان أسبكت وجون كلاوزر وأنتون زيلينجر تجارب رائدة باستخدام حالات كمية متشابكة، حيث يتصرف جسيمان كوحدة واحدة حتى عند فصلهما. لقد مهدت نتائجهم الطريق لتكنولوجيا جديدة تعتمد على المعلومات الكمومية.


وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد "التشابك الكمي"، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أياً كانت المسافة الفاصلة بينهما.

أخبار ذات صلة
إغلاق المياه المحيطة بخطي «نورد ستريم» في بحر البلطيق
يفوز بنوبل للطب بعد فك شفرة الحمض النووي القديم
المصدر: وكالات
الفيزياء
السويد
جائزة نوبل
آخر الأخبار
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
عربي ودولي
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
اليوم 08:24
قوات هندية على طول شارع في سريناغار
عربي ودولي
25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند
اليوم 08:14
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
الاقتصادي
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
اليوم 07:59
يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
اليوم 07:38
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
عربي ودولي
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
اليوم 07:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©