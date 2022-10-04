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اقتحام 3 مصارف في لبنان

اقتحام 3 مصارف في لبنان
4 أكتوبر 2022 13:56

شهدت ثلاثة مصارف  لبنانية، اليوم الثلاثاء، اقتحامات للحصول على  ودائع.
وأعلنت جمعية المودعين عبر حسابها على "تويتر" اليوم أن مودعاً  اقتحم مصرف "بي ال سي" فرع شتورة، مطالباً بوديعته البالغة 24 ألفاً و502 دولار.
وأشارت الجمعية إلى أن مودعا ثانيا اقتحم بنك "بيبلوس" فرع صور، حيث احتجز رهائن داخل المصرف، للمطالبة بالحصول على وديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه.
واقتحم عدد من موظفي كهرباء قاديشا اليوم فرع" فيرست ناشيونال بنك" بمدينة طرابلس شمالي لبنان، احتجاجاً على فرض رسوم على رواتبهم من قبل المصرف.
يذكر أن المصارف في لبنان فرضت قيوداً على عمليات السحب والتحويل المالية اعتباراً من مطلع عام 2020، بسبب الأزمة المالية ومنعت المودعين من حق الحصول على مدخّراتهم.

وتكررت ظاهرة اقتحام المصارف من قبل عدد من المودعين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قاموا باحتجاز الموظفين وطالبوا بودائعهم، وقد حصلوا على قسم منها .
وأغلقت المصارف أبوابها لمدة أسبوع، استنكاراً وشجباً لما حصل، واتخذت إجراءات لمنع تكرار الظاهرة.

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