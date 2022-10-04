بلينكن يكشف عن تقارب مع كولومبيا

أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بعد لقائه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنّ «الأرضية المشتركة الواسعة» في إطار مكافحة المخدّرات لا تزال قائمة حتى في ظل إدارة الرئيس الجديد. ووصل بلينكن الاثنين إلى كولومبيا، الحليف التقليدي للولايات المتحدة في أميركا الجنوبية، لمناقشة مكافحة المخدرات مع السلطة الجديدة للرئيس اليساري غوستافو بيترو. وبوغوتا هي المحطة الأولى في هذه الجولة في أميركا اللاتينية التي سيتوجه خلالها بلينكن إلى تشيلي والبيرو. وتتناقض سياسة مد اليد التي يعتمدها بيترو مع المقاتلين اليساريين وتجار المخدرات - طالما ألقوا أسلحتهم وأوقفوا الأنشطة غير القانونية - بشكل صارخ مع سلفه إيفان دوكي، الذي كان يتمتّع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة. كذلك تعد كولومبيا، التي عانت عقوداً من الحرب الأهلية التي أجّجها جزئياً تهريب المخدرات، أكبر منتج للكوكايين في العالم، حيث تعدّ الولايات المتحدة سوقها الرئيسي. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكولومبي بعد اجتماعهما في قصر «كاسا نارينيو»، «ندعم بقوة النهج الشامل الذي تعتمده إدارة بيترو».
وأضاف: «أعتقد أننا متقاربون في ما يتعلق بالتنفيذ وأيضاً بالمقاربة الشاملة للمشكلة التي تعدّ ضرورية».