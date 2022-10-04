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أنجيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين

انجيلا ميركل
4 أكتوبر 2022 14:09

نالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل جائزة نانسن التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بسبب تصميمها على استضافة طالبي لجوء حين كانت تتولى مهامها.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في بيان "عبر مساعدتها أكثر من مليون لاجىء على الاستمرار وإعادة بناء حياتهم، أظهرت أنجيلا ميركل شجاعة أخلاقية وسياسية كبرى".

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