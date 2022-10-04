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العراق: انتشال جثتي طفل ووالدته من أنقاض عمارة منهارة وسط بغداد

منظر جزئي يظهر منازل في بلدة شمال العاصمة العراقية بغداد
4 أكتوبر 2022 13:39

أفادت مصادر الدفاع المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، بانتشال جثتي طفل ووالدته من تحت أنقاض عمارة تجارية مخصصة لأغراض طبية كانت أنهارت بشكل مفاجئ يوم السبت الماضي، في وسط بغداد.

وقالت المصادر إن البحث مستمر عن مفقودين آخرين بعد إزالة كميات كبيرة من الأنقاض.

وكان الدفاع المدني العراقي أعلن إنقاذ 13شخصا من تحت ركام العمارة المكونة من أربعة طوابق والتي انهارت في منطقة سلمان فائق بحي الكرادة في بغداد.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.

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مصطفى الكاظمي
انهيار مبنى
بغداد
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