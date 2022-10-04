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مجلس الاتحاد الروسي يقر ضم أربع مناطق أوكرانية

مجلس الاتحاد الروسي يقر ضم أربع مناطق أوكرانية
4 أكتوبر 2022 12:33

صوت مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) اليوم الثلاثاء لصالح ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو رسمياً إلى ضم الأراضي التي استولت عليها من كييف خلال الصراع المستمر منذ سبعة أشهر.
وفي جلسة اليوم، صادق مجلس الاتحاد بالإجماع على تشريع لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، بعد تصويت مماثل في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي، أمس الاثنين.

وستعود الوثائق الآن إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من الرئيس فلاديمير بوتين لإكمال عملية ضم المناطق الأربع رسمياً، والتي تمثل حوالي 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.

 

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المصدر: وكالات
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البرلمان الروسي
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