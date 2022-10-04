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اليابان تدعو سكان منطقتين للاحتماء بعد إطلاق بيونج يانج صاروخاً بالستياً

رجل يسير بجوار ألعاب الأركيد في مبنى بطوكيو
4 أكتوبر 2022 08:59

أصدرت السلطات اليابانية صباح الثلاثاء تحذيراً إلى سكّان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونج يانج صاروخاً بالستياً.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر في الساعة 7:29 (22:29 ت غ الإثنين) إنّ "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".
من ناحيتها أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية إن إتش كي أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.

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المصدر: وكالات
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