البنتاغون يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً
رجل يشاهد تلفزيونًا يبث تقريرًا إخباريًا عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا على اليابان ، في محطة سكة حديد في سيول
4 أكتوبر 2022 07:47
ندّدت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بإطلاق كوريا الشمالية صباح الثلاثاء صاروخاً بالستياً حلّق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ، مؤكّدة "التزام واشنطن الراسخ الدفاع عن اليابان وكوريا" الجنوبية.
وقالت القيادة العسكرية في بيان إنّ "الولايات المتّحدة تدين هذه الأعمال وتدعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى الامتناع عن أيّ عمل آخر غير قانوني ومزعزع للاستقرار"، مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.