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كوريا الجنوبية تتوعد بـ"رد حازم" على إطلاق الشمال صاروخاً بالستياً

كوريا الجنوبية تتوعد بـ"رد حازم" على إطلاق الشمال صاروخاً بالستياً
4 أكتوبر 2022 07:39

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بـ"ردّ حازم" على إطلاق كوريا الشمالية صباح الثلاثاء صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.
وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إنّ هذه التجربة الصاروخية الكورية الشمالية هي "استفزاز" جديد "ينتهك بوضوح المبادئ الدولية ومعايير الأمم المتحدة، وقد أمر يون بردّ حازم وباتّخاذ إجراءات مناسبة بالتعاون مع الولايات المتّحدة والمجتمع الدولي".

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