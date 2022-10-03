لبنان ينتظر «رداً نهائياً» لترسيم الحدود مع إسرائيل

عبدالله أبو ضيف (القاهرة، بيروت)

يعتزم لبنان تسليم الوسيط الأميركي آموس هوكستين، اليوم، رداً يتضمن ملاحظات على العرض الخطي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حسبما أعلن مسؤول لبناني معني بالتفاوض، آملاً الحصول على جواب نهائي قبل نهاية الأسبوع.

وتسلم رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، من السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا عرضاً أميركياً حول ترسيم الحدود البحرية، من شأن التوصل إلى اتفاق بشأنه أن يتيح للبلدين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية بمتابعة ملف التفاوض، إثر اجتماعين تقني وسياسي عقداً في القصر الرئاسي، إن ثمة ملاحظات من الجانب اللبناني جرى توحيدها في تقرير، على أن يتم إرساله إلى هوكستين «كرد على الطرح الأخير»، اليوم الثلاثاء، «على أبعد حد».

وتابع: «نتأمل أن نأخذ الجواب النهائي منه قبل نهاية الأسبوع»، لافتاً إلى أن موقف لبنان الموحّد «يصدر عندما نتسلم التقرير النهائي».

من جانبه، أكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، من شأنه أن يسهم في تحسن اقتصادي حقيقي للبنان، ويساعده على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وأوضح فياض، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن المسؤول عن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل هو رئيس الجمهورية ميشال عون، وهناك فريق خاص لمتابعة المفاوضات، لافتاً إلى أن جميع المسؤولين في لبنان يولون أهمية خاصة لهذا الملف.

وأشار إلى اهتمام عدد من الشركات الدولية بأعمال التنقيب والاستكشاف، وهما أمر ضروري، حتى يحصل لبنان على نفط وغاز، الأمر الذي يساهم في التعافي الاقتصادي بشكل كبير.

ولفت فياض إلى أنه بحث مع الرئيس عون موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية أكد أن الخاتمة الإيجابية باتت قريبة.

وترأس عون، أمس، اجتماعاً للجنة التقنية المكلفة متابعة ملف الترسيم، قبل أن يلتقي بري وميقاتي وتنضم إليهم اللجنة التقنية.

وقال ميقاتي، إثر الاجتماع، إن «الأمور تسير على الطريق الصحيح»، مؤكداً أن الموقف الرسمي «موحد لما فيه مصلحة لبنان».

ولم يتمّ الإفصاح رسمياً عن مضمون العرض الأميركي، لكن المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصّل إلى اتفاق.

وأشادت إسرائيل بدورها بالاقتراح الأميركي، الذي يعزز وفق رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد «أمن إسرائيل واقتصادها»، موضحاً أن مقترح هوكستين سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

وأوضح مصدر لبناني مطلع على المفاوضات أن «ملاحظاتنا ضرورية، تضع النقاط على الحروف، وتشدد أو تؤكد على بعض النقاط، أو تعدل جملاً معينة، بحيث ألا يكون هناك أي مجال للتأويل».

وأضاف أن «الجانب الأميركي ردم الهوة، التي كانت موجودة بين الطرفين، وعمل على وضع صيغة مشتركة، ليؤكد أنه يتفهم مطالبهما».

وتسارعت منذ بداية يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل «كاريش»، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه.

وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل، إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وانتقل هوكستين، الذي تقود بلاده منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، مراراً بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، قبل أن يقدّم عرضاً مكتوباً.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى «كاريش»، ويشمل ما يُعرف بحقل «قانا».

ويقع حقل «قانا» في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23. وقال لابيد في تغريدة، أمس، إن إسرائيل ستحصل «على 100 في المئة من احتياجاتها الأمنية».

من جانبه، نفى عون، أمس، أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد أبو صعب من جهته أن الاتفاق يضمن للبنان «الحصول على كامل حقوقه في حقل قانا».

وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، لن يوقع لبنان على اتفاقية أو معاهدة مع إسرائيل، وسيكتفي على الأرجح بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياه لبنان الإقليمية.