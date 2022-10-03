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السيسي يبحث مع قادة الجيش حماية الأمن القومي المصري

السيسي يبحث مع قادة الجيش حماية الأمن القومي المصري
4 أكتوبر 2022 01:30

أحمد عاطف (القاهرة)

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ترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم التهنئة للشعب المصري والجيش بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.
وناقش الاجتماع مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة، وفقاً لبيان من الرئاسة المصرية.
وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر، وكما هو معتاد في تقليد عسكري، وضع الرئيس المصري إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، كما عزفت الموسيقات العسكرية «سلام الشهيد».
ووضع السيسي أيضاً إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتقى عدداً  من أفراد أسرته، كما التقى عدداً من كبار قادة القوات المسلحة ومسؤولي الدولة قبل أن يتوجه إلى قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث قام بوضع إكليل من الزهور.

عبدالفتاح السيسي
الأمن القومي المصري
الرئيس المصري
المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
انتصارات أكتوبر
الجيش المصري
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