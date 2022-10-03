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واشنطن ترسل راجمات صواريخ متطورة لأوكرانيا

راجمة صواريخ هيمارس الأميركية
4 أكتوبر 2022 01:07

قال مصدران لـ«رويترز»، اليوم الاثنين، إن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل أربع راجمات لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة الحركة (هيمارس)، وذخائر وألغاماً ومركبات مضادة للألغام.
وتبلغ قيمة حزمة المساعدات 625 مليون دولار.
ومن المتوقع الإعلان عنها الثلاثاء. 

وهذه الحزمة هي الأولى منذ إعلان روسيا مؤخرا ضم أراض أوكرانية، والثانية بموجب ما يعرف بالسلطة الرئاسية لتقديم الدعم لأوكرانيا منذ أن حققت كييف مكاسب كبيرة في ساحة المعركة في منتصف سبتمبر.
وجاءت عمليات الضم في أعقاب استفتاءات في مناطق بأوكرانيا. 

وقالت الحكومات الغربية وكييف، إن التصويت ينتهك القانون الدولي.
وبموجب السلطة الرئاسية، حيث لا يُشترط موافقة الكونجرس، يمكن يمكن إرسال راجمات (هيمارس) الأربع والصواريخ المرتبطة بها ونحو 200 مركبة مضادة للألغام وذخيرة لمدافع الهاوتزر والألغام، إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.
وهذه هي الحزمة الأولى في السنة المالية 2023 للحكومة الأميركية والتي تعمل حالياً بموجب ما يعرف بتدبير سد فجوة التمويل الذي يسمح للرئيس جو بايدن بسحب ما يصل إلى 3.7 مليار دولار من فوائض الأسلحة الفائضة لنقلها إلى أوكرانيا حتى منتصف ديسمبر.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الحزمة.

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المصدر: وكالات
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